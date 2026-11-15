Berlin - CSU-Chef Markus Söder will im Koalitionsstreit um die Senkung der Stromsteuer die Ausweitung der Mütterrente nicht antasten. "Wir wären ganz schön schlecht dran, wenn wir eine Glaubwürdigkeitslücke bei der Stromsteuer glauben zu schließen, indem man eine neue aufmacht, indem wir ein bereits beschlossenes Gesetz rückgängig machen", sagte Söder in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Da machen wir uns dann ehrlicherweise lächerlich. Deswegen kommt es für mich nicht in Betracht", sagte Bayerns Ministerpräsident.