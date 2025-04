Aktuell würden all diese Lösungen kaum diskutiert. "Eher sind Bestrebungen erkennbar, weitere Steuervergünstigungen einzuführen", heißt es in dem Bericht. Dabei sei eine Konsolidierung des Haushalts dringlicher denn je. Stattdessen aber würden Subventionen verschenkt, es gebe lückenhafte Besteuerung, veraltete IT-Systeme und Schäden durch Steuerbetrug in zweifacher Milliardenhöhe.