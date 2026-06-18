Bundesgerichtshof: Wie entsteht mein Schufa-Score? BGH prüft Auskunftsanspruch

Welche Rolle spielt das Urteil?

Unterschiedliche Anforderungen an die Auskunft je nach Gerichtsstandort seien weder praktikabel noch rechtssicher, kritisiert die Schufa. Deswegen sei sie vor dem BGH in Revision gegangen. Sollten die Karlsruher Richterinnen und Richter das Urteil aus Dresden bestätigen, werde die Auskunftei ihre Datenkopie anpassen. Doch die gesetzlichen Spielregeln ändern sich demnächst ohnehin: Im November tritt eine Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft, die das Bonitäts-Scoring transparenter und verständlicher machen soll.

Was ändert sich mit der Reform?

Ab dem 20. November gilt: Auf Anfrage von Verbraucherinnen und Verbrauchern müssen Auskunfteien alle in den vergangenen zwölf Monaten berechneten Score-Werte sowie die dabei verwendeten Daten offenlegen. Außerdem müssen sie die Kriterien ausweisen, die den Score-Wert am stärksten beeinflussen. Die Schufa verweist darauf, dass ihr neues Scoring-Verfahren sogar über diese künftigen Transparenzregeln hinausgeht. Auch die alten Scores würden an die neuen Rahmenbedingungen angepasst.