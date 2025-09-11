Bundesgerichtshof: Urteile gegen Höcke nach Nazi-Parole rechtskräftig

BGH: "Zulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit"

Im Dezember 2023 nutzte Höcke die Parole als Redner auf einem "Stammtisch" der AfD in einer Gaststätte im thüringischen Gera erneut. Der Politiker sprach die ersten beiden Worte aus und forderte das Publikum durch Armbewegungen auf, sie mit "Deutschland" zu vervollständigen - was einige taten. Da war Höcke und vermutlich auch den Anwesenden beim Stammtisch schon klar, dass gegen ihn wegen derselben Parole bereits ein Strafverfahren läuft.