Karlsruhe (dpa/th) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Mittwoch (15.00 Uhr) entscheiden, ob sich ein Richter bei einem Verbot der Corona-Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen der Rechtsbeugung schuldig gemacht hat. Das Verbot war zwar von anderen Instanzen aufgehoben worden. Der Mann wurde aber später vom Landgericht Erfurt wegen Rechtsbeugung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.