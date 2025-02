Bundesgerichtshof Nach Angriffen auf Neonazis - BGH prüft Urteil gegen Lina E.

Prozess wird von Protesten begleitet

Gegen das OLG-Urteil hatten Sympathisanten am Tag der Verkündung in mehreren Städten protestiert. Dabei kam es teilweise zu Ausschreitungen und Zusammenstößen. In Leipzig wurde eine Versammlung nach Angaben der Polizei für beendet erklärt, nachdem Flaschen und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen wurden. Solidaritäts-Kundgebungen für Lina E. gab es unter anderem auch in Berlin, Hamburg und Dresden.