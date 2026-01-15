Wie haben die Vorinstanzen entschieden?

Sowohl das Landgericht Bochum als auch das Oberlandesgericht Hamm urteilten, dass auch nicht befüllte Ersatztanks zu den vom Jugendschutzgesetz erfassten Produkten zählten und nicht ohne Altersüberprüfung versandt werden dürften. Ein Auskunftsanspruch über erzielte Gewinne und Schadenersatz soll die Klägerin laut OLG Hamm aber nicht bekommen.

Was sagen die Parteien?

Die beklagte Firma wollte nicht klein beigeben und zog nach Karlsruhe. Aus Sicht ihrer Anwältin Brunhilde Ackermann greift die Jugendschutz-Regelung nicht, wenn das Behältnis leer ist und die Substanz, die nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben werden darf, noch gar nicht enthalte. Zigarettenpapier ohne Tabak, das für Zigaretten zum Selberdrehen genutzt wird, sei schließlich auch kein nikotinhaltiges Produkt im Sinne des Jugendschutzes, argumentiert Ackermann.

Die Klägerin ist Mitglied im Branchenverband BfTG. Dessen Vorsitzender Dustin Dahlmann sagt: "Die Altersprüfung beim Online-Versand von unbefüllten Ersatztanks ist ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Jugendschutzes." Der Einwand, ein unbefüllter Tank sei für sich genommen harmlos, greife zu kurz, so BfTG-Chef Dahlmann. "Wenn Jugendliche sich funktionsnotwendige Einzelteile wie Akkuträger, Verdampferköpfe und Tanks ohne Alterskontrolle im Internet zusammenstellen können, wird der Schutzzweck des Jugendschutzgesetzes unterlaufen."

Eine Entscheidung wird am Donnerstag in Karlsruhe noch nicht erwartet (Az. I ZR 106/25).