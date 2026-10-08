Bundesgerichtshof BGH prüft Haftung für unerlaubte Cookies auf Websites

Karlsruhe - In einem Rechtsstreit um ohne Einwilligung der Nutzer gesetzte Cookies muss der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden, wer dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Konkret geht es um die Frage, ob ein Technologie- und Analyseunternehmen dafür haftet, wenn seine Cookies auf Webseiten anderer Unternehmen ohne vorherige Zustimmung auf Endgeräten der Nutzer gespeichert werden. Eine Entscheidung will der erste Zivilsenat in Karlsruhe erst später verkünden. Womöglich muss das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main als Vorinstanz dazu offene Fragen klären. (Az. I ZR 5/26)