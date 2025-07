Der Angeklagte legte gegen das Urteil aus Ulm Revision ein - sodass der Fall zur Überprüfung am BGH in Karlsruhe landete. Wie das höchste deutsche Strafgericht nun mitteilte, hob der erste Strafsenat das Urteil daraufhin inklusive der zugrundeliegenden Feststellungen zum Sachverhalt auf, weil es Rechtsfehler in der Beweiswürdigung sah. Der Fall muss vor einer anderen Strafkammer neu verhandelt und entschieden werden.