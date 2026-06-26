Bundesgerichtshof Archiv zu Nazi-Verbrechen - BGH stärkt Zeugen Jehovas

Mahnmal in Berlin erinnert an Verfolgung

Doch bis zur Urteilsverkündung in Karlsruhe konnte keine Einigung gefunden werden. Anders als es auch das Gericht es sich gewünscht habe, werde sich das Verfahren nun weiter in die Länge ziehen, sagte Stock nach der Urteilsverkündung. Man sei aber weiter zuversichtlich, dass am Ende dem letzten Willen von Annemarie Kusserow Rechnung getragen werde.

Zeugen Jehovas hatten es zur NS-Zeit abgelehnt, den Hitlergruß zu zeigen oder ihre Kinder in die Hitlerjugend zu schicken. Viele verweigerten den Wehrdienst. Ab 1933 wurden sie von den Nazis verfolgt. Tausende wurden verschleppt, inhaftiert und gefoltert. Mindestens 1.700 verloren ihr Leben. Am Mittwoch wurde in Berlin ein Mahnmal eingeweiht, das an die Verfolgung und den Widerstand der Zeugen Jehovas erinnern soll.