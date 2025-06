Bundesfinale von Jugend forscht: Zella-Mehliser holen Sonderpreis

Einen Sonderpreis können die drei Tüftler auf Zella-Mehlis aber trotzdem mit nach Hause nehmen. Für ihre Arbeit auf dem Gebiet „Gute Prävention und Rehabilitation“ hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung einen Preis gestiftet. Luca Buchwald, Janek Ritz und Constantin Kupfer entwickelten den Prototyp eines neuartigen Roboters für die Kaminreinigung. Der CC-Bot 360° erhöht die Arbeitssicherheit, da Schornsteinfeger das Gerät vom Boden aus bedienen können und somit das Dach nicht zwangsläufig betreten müssen. Potenzielle Gefahren durch wechselnde Wetterbedingungen und gesundheitsschädliche Rußbelastungen werden so minimiert. Der kompakte Roboter nutzt Sensoren, Kameras und flexible Reinigungswerkzeuge, um Ablagerungen effizient und zuverlässig zu entfernen. Die Fortbewegung orientiert sich an der von Geckos. Dank verstellbarer Räder passt sich das Reinigungssystem den Abmessungen jedes Schornsteins an. Die automatisierte Schornsteinreinigung der Jungforscher leistet einen Beitrag zur Modernisierung und Digitalisierung des Handwerks.