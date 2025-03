Bereits Mitte Januar fand das diesjährige „Jugend trainiert für Olympia“ Landesfinale im Skilanglauf in der Skihalle Oberhof statt. Die Goetheschule Ilmenau nahm nach 2018 zum zweiten Mal mit einer Langlauf-Mannschaft in der Altersklasse U14 (gemixt aus Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012-2014) teil. Zur Überraschung regelmäßig an diesem Landesfinale teilnehmender Schulen aus Suhl, Ruhla oder der Rennsteigregion setzte sich das junge Team aus vier Athleten sowohl im Mannschaftswettbewerb (Nordic Cross Skating, 1,1 km) als auch im Staffelwettbewerb (4x 2 km, klassische und freie Technik) mit fast zwei Minuten Gesamtvorsprung vor dem Team des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums Zella-Mehlis durch. Die Langlauf-Mannschaft der Goetheschule Ilmenau gewann zum ersten Mal das Landesfinale Skilanglauf und durfte beim 12. Jugend trainiert für Olympia Bundesfinale in Nesselwang Thüringen als Landessieger repräsentieren und sich dort mit den besten Schulteams Deutschlands messen.