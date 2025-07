Verbraucherschützer fordern Offenlegung

Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann sieht dagegen Aufklärungsbedarf: "Kaum fragt foodwatch an, macht Minister Rainer seine Metzgerei dicht und verhindert so die Herausgabe der Kontrollberichte – das wirft Fragen auf." Bürgerinnen und Bürger hätten das Recht zu erfahren, wie es um die Hygiene in Lebensmittelbetrieben bestellt ist – erst recht, wenn es um den Betrieb des Ministers gehe, der für Lebensmittelsicherheit in Deutschland zuständig ist, betonte Foodwatch in einer Pressemitteilung.