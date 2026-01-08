Frankfurt/Main - Alt-Bestände von D-Mark machen auch mehr als 20 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds manchen Deutschen etwas reicher. Knapp 53,1 Millionen D-Mark im Gegenwert von gut 27 Millionen Euro hat die Bundesbank im vergangenen Jahr umgetauscht. Ein Jahr zuvor waren rund 53,2 Millionen D-Mark in den Filialen der Bundesbank zurückgegeben worden, im Jahr 2023 waren es gut 58 Millionen D-Mark. "Vermutlich ist ein gewisser Nachholeffekt nun vorbei, der die Zahlen in den Jahren nach der Pandemie nach oben getrieben hat", erklärte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz.