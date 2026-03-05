Sicher unter Trump? Debatte um deutsches Gold in den USA

Die Goldbestände der Bundesbank von 3.350 Tonnen sind die zweitgrößten weltweit nach denen der USA. Der größte Teil davon wird in Frankfurt gelagert, mit nach wie vor 1.710 Tonnen. Auch die deutschen Goldbestände, die in New York lagern, haben sich mit 1,236 Tonnen nicht verändert. Dagegen sind die Bestände, die in London verwahrt werden, um etwa eine Tonne auf 404 Tonnen gesunken. Wie die Bundesbank weiter mitteilte, hat sich der Goldbestand im vergangenen Jahr um 1,26 Tonnen verringert. Diese Menge wurde für die Prägung von Goldmünzen genutzt.