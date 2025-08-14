Bundesaufnahmeprogramme: Pakistan: Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage festgenommen

Die Zeitungen "taz" und Welt berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen, dass bereits Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden seien. Die Organisation Kabul Luftbrücke berichtete ebenfalls von Personen, die bereits nach Afghanistan zurückkehren mussten. Nach Informationen der "Welt" laufen Bemühungen seitens deutscher Diplomaten und Beamten sowie Mitarbeitern der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, pakistanische Regierungsstellen dazu zu bringen, inhaftierte Afghanen mit Aufnahmezusage nicht abzuschieben.