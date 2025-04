Bundesaufnahmeprogramm: Ermittlungen gegen mehrere eingereiste Afghanen

Die geplante Regierung von CDU, CSU und SPD will solche freiwilligen Aufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Unter der scheidenden rot-grünen Regierung gibt es aber noch Flüge. "Es liegen in diesen Fällen konkrete, bereits in der Vergangenheit gegebene Aufnahmezusagen Deutschlands vor", hatte ein Sprecher des Innenministeriums betont. Neue Zusagen würden nicht erteilt.