Karlsruhe - Nachdem sich mehrere gesuchte mutmaßliche Linksradikale den deutschen Behörden gestellt haben, ist zunächst eine Person in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzte einen entsprechenden Haftbefehl am Montagabend in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte.