Zu der Gruppe - die auch unter den Namen "Hammerbande" oder "Antifa-Ost" bekannt ist - zählten auch Johann G. sowie die bereits rechtskräftig verurteilte Lina E. Die beiden sollen laut Bundesanwaltschaft eine "herausgehobene Stellung" in der Gruppe eingenommen haben. Erst Ende Mai hatte die Behörde am Oberlandesgericht Dresden sechs mutmaßliche Mitglieder und einen mutmaßlichen Unterstützer der Vereinigung angeklagt - darunter Johann G. Auch er soll demnach an den Angriffen in Budapest beteiligt gewesen sein.