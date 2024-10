Außerdem soll der Mann 2019 an einem Anschlag auf den Inhaber sowie Besucher des rechten Szenelokals "Bull's Eye" in Eisenach in Thüringen beteiligt gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft legt ihm die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last. Er war am Montag von Beamten des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Sachsen in Berlin festgenommen worden.