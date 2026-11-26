Karlsruhe/Heidelberg/Köln - Die Bundesanwaltschaft hat in Heidelberg und Köln zwei mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Diese soll unter anderem einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln im März geplant haben. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in mehreren Orten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wie die oberste Anklagebehörde Deutschlands in Karlsruhe mitteilte. Betroffen sei unter anderem eine weitere beschuldigte Person in Hürth bei Köln.