Bundesanwaltschaft: Haftbefehl für mutmaßliche Russland-Spionin in Vollzug

Karlsruhe - Nach der Festnahme zweier mutmaßlicher Russland-Spione sitzt einer der beiden verdächtigten Personen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen die 45 Jahre alte Rumänin sei in Vollzug gesetzt worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Die mutmaßliche Agentin war am Dienstag in Rheine in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Ihr Komplize, ein 43 Jahre alter Ukrainer, wurde am selben Tag im spanischen Elda festgenommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland ausgeliefert.