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  4. Haftbefehl für mutmaßliche Russland-Spionin in Vollzug

Bundesanwaltschaft Haftbefehl für mutmaßliche Russland-Spionin in Vollzug

Zwei mutmaßliche Russland-Spione werden in Deutschland und Spanien festgenommen. Eine 45-jährige Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihr Komplize muss erst noch ausgeliefert werden.

Bundesanwaltschaft: Haftbefehl für mutmaßliche Russland-Spionin in Vollzug
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Vorführung am Bundesgerichtshof im Fall einer mutmaßlichen Russland-Spionin. Foto: Rene Priebe/-/dpa

Karlsruhe - Nach der Festnahme zweier mutmaßlicher Russland-Spione sitzt einer der beiden verdächtigten Personen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen die 45 Jahre alte Rumänin sei in Vollzug gesetzt worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Die mutmaßliche Agentin war am Dienstag in Rheine in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Ihr Komplize, ein 43 Jahre alter Ukrainer, wurde am selben Tag im spanischen Elda festgenommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland ausgeliefert.

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Beide Beschuldigten stehen im Verdacht, im Auftrag eines russischen Geheimdiensts eine Person in Deutschland ausspioniert zu haben, die Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine geliefert hatte. Den Vorwürfen zufolge war der Drohnenlieferant dabei zuerst von dem Ukrainer ausgespäht worden. Als der nach Spanien zog, soll die Rumänin den Auftrag übernommen haben.

Laut Bundesanwaltschaft sind die beiden dringend verdächtig, als Agenten für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Unter anderem das bayerische Landeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind in die Ermittlungen involviert.