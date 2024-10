In der nun in München erhobenen Anklage geht es aber nicht um seine mutmaßliche Tätigkeit für einen Geheimdienst, sondern unter anderem um mutmaßliche Mitgliedschaft bei der als terroristische Vereinigung eingestuften "Volksrepublik Donezk". Von Dezember 2014 bis August 2016 sei der Angeklagte für die pro-russiche Vereinigung in der Ostukraine als Kämpfer tätig gewesen. Die Gruppe soll immer wieder auch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt haben, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht München muss nun entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt.