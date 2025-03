Karlsruhe/Jena - Nach Angriffen auf mögliche Mitglieder der rechten Szene in Ungarn sitzt eine mutmaßliche Linksextremistin in Untersuchungshaft. Diese habe ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe angeordnet, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie wirft der Deutschen gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vor und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Die Frau hatte sich in Jena gestellt.