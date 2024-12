Nach wie vor fehlten Anreize für Arbeitgeber, Menschen mit Behinderung einzustellen, konstatierte die Regionaldirektion anlässlich des "Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung" am 3. Dezember. Problematisch sei auch, das nach wie vor weniger als ein Prozent der Beschäftigten in Behindertenwerkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. Hier brauche es mehr Übergänge.