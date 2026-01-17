Im vergangenen Jahr bot der BUND Schmalkalden-Meiningen, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, knapp 40 Veranstaltungen an; in diesem Jahr ebbt das Angebot nicht ab. Unter dem Motto „Erleben, Entdecken und Mitmachen“ weist das diesjährige Programm nicht nur allerlei Veranstaltungen auf, die für Erwachsene spannend und informativ sind, sondern bietet auch Kindern die Möglichkeit, spielerisch etwas über die Natur und deren Bewahrung zu lernen.