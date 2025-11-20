Bund Naturschutz Warum die Ära von Bayerns Naturschützer Mergner endet

Mit seinem Rückzug verliere Bayern "einen beharrlichen Mahner für eine lebenswerte Heimat", lobt Söder. Mergner habe über Jahre den Natur- und Artenschutz in Bayern geprägt wie kaum ein anderer. "Er war das Gesicht des Bund Naturschutz in Bayern – engagiert, streitbar, leidenschaftlich. Dafür gebührt ihm großer Respekt."

Umweltschutz auch im fernen Japan

Mit seinen rund 270.000 Mitgliedern hat der BN in Bayern mehr Mitglieder als die wichtigsten Parteien. Er ist einer der großen Umweltverbände Europas innerhalb der Dachverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Friends of the Earth International.

Mergner engagierte sich dazu passend auch außerhalb Bayerns für den Umweltschutz. Seit 2009 reiste er sechsmal nach Japan, seit der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 ist der BN eng mit der japanischen und südkoreanischen Anti-Atombewegung verbunden.

Auch wenn Umwelt-, Natur- und Klimaschützer derzeit ein starker Gegenwind in der Politik entgegenbläst, glaubt Mergner weiter an den Erfolg, denn in der Bevölkerung sehe die Lage zum Glück ganz anders aus. Dort wachse das Bewusstsein für die Ziele des BN immer weiter, auch Unternehmen und einzelne Kommunen betrieben längst Klima- und Biodiversitätsschutz auf eigene Faust. "Die sozial-ökologische Transformation findet bereits statt. Ich bin daher zuversichtlich, dass sich auch der politische Diskurs irgendwann wieder ändern wird und bleibe optimistisch."