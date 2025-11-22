Bund Naturschutz Martin Geilhufe führt Bayerns größten Naturschutzverband

Fürth (dpa/lby) - Der 41-jährige Martin Geilhufe ist der neue Vorsitzende des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern. Er erhielt bei der außerordentlichen Delegiertenversammlung in Fürth die Zustimmung von 195 der 200 anwesenden Delegierten, wie der Verband mitteilte. Die Wahl galt bereits im Vorfeld als sicher, Gegenkandidaten hatte es keine gegeben. Der bisherige Landesvorsitzende Richard Mergner hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidiert - er hatte den Verband seit 2018 angeführt.