Bund-Länder-Vereinbarung: Thüringen erhält 101,6 Millionen für Kitas und Hochschulen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen bekommt in den kommenden vier Jahren 101,6 Millionen Euro für die Sanierung von Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und den Ausbau von Kitas. Darauf hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) verständigt. Das Geld stammt aus dem 500 Milliarden Euro schweren, schuldenfinanzierten Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaschutz.