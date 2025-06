Voigt: Länder wollen, müssen aber auch können

Gleichzeitig machte Voigt deutlich, dass er darauf vertraue, dass das Prinzip "Wer bestellt, bezahlt" Anwendung finde. Dieses sieht vor, dass die Bundeszusagen an Länder und Kommunen finanziell so angepasst werden müssen, dass die übertragenen Aufgaben auch tatsächlich umsetzbar sind. "Ich wünsche mir, dass der Bund versteht, dass die Länder alle gemeinsam wollen, aber sie müssen auch in die Lage versetzt werden, zu können", betonte Voigt.