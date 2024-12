Handlungsbedarf laut Söder auch bei Deutschlandticket

Auch beim Deutschlandticket sieht Söder Handlungsbedarf: "Es heißt Deutschlandticket – aber im Moment müssen die Länder einen Großteil finanzieren." Das führe dazu, dass regionale Investitionen in die Infrastruktur, Strecken und in den ÖPNV weniger werden, weil viel Geld in das Ticket fließe. "Also wird der Bund auf Dauer diese Mittel stärker übernehmen müssen. Die Vereinfachung, die das Ticket über alle Verkehrsverbunde hinweg gebracht hat, sollte auf jeden Fall erhalten bleiben – auch wenn der Ticketpreis dauerhaft nicht in der Höhe gehalten werden kann."