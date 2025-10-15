 
  6. Pflanzfest im Wildkatzenwald

BUND bei Unterkatz Pflanzfest im Wildkatzenwald

Bei Unterkatz will der BUND einen artenreichen Wald auf einer Kahlfläche anpflanzen, der als neuer Lebensraum für Tiere dienen soll. Mitstreiter werden gesucht.

 
BUND bei Unterkatz: Pflanzfest im Wildkatzenwald
1
Mithelfen, einen neuen Wald anzupflanzen, kann man am 25. Oktober bei Unterkatz. Bei Wahns startete der BUND bereits 2024 eine Baumpflanzaktion. Foto: Kevin Münkel

Der BUND Thüringen e.V. lädt am 25. Oktober zum Pflanzfest in den Wildkatzenwald von morgen ein. Auf einer Fläche nahe Unterkatz soll ein arten- und strukturreicher Wald entstehen – dafür wird Unterstützung gebraucht. Wer schon immer davon geträumt hat, einen Baum zu pflanzen, ist hier genau richtig. Am 25. Oktober hat er auch die Chance, noch mehr zu tun: einen neuen Wald zu pflanzen. Da das aktuelle Fichtensterben oft kahle deckungslose Flächen hinterlässt, die weder der Wildkatze noch anderen Waldtieren einen guten Lebensraum bieten, sollen auf zwei Flächen arten- und strukturreiche Wälder entstehen, in denen sich Wildkatze & Co. wieder heimisch fühlen.

Der BUND Thüringen und die Stadt Wasungen laden zum Pflanzfest ein. Gemeinsam mit vielen Freiwilligen soll eine Mischung von Laubbäumen und Büschen gepflanzt werden. Wer dabei sein will, kann das am 25. Oktober, 10 bis 14 Uhr, am Vorderberg bei Unterkatz. Treffpunkt ist am Sportplatz Katzagrund. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mitbringen sollten Helfer, falls möglich, Arbeitshandschuhe, Spaten, Pflanzhaue (Wiedehopfhaue), wettergerechte Kleidung, Gummistiefel, Iso-Sitzkissen für die Pause.

Für die Planung bittet der BUND um Anmeldung unter https://www.bund-thueringen.de/wildkatzenwaelder/pflanzfest-fuer-die-wildkatze-in-unterkatz/ oder bei Maria Winkler (BUND Thüringen) unter Mail m.winkler@bund-thueringen.de bzw. Telefon ( 036254) 64 91 50.

Mehr Infos zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeit:

www.bund-thueringen.de