BUND bei Unterkatz: Pflanzfest im Wildkatzenwald

Der BUND Thüringen e.V. lädt am 25. Oktober zum Pflanzfest in den Wildkatzenwald von morgen ein. Auf einer Fläche nahe Unterkatz soll ein arten- und strukturreicher Wald entstehen – dafür wird Unterstützung gebraucht. Wer schon immer davon geträumt hat, einen Baum zu pflanzen, ist hier genau richtig. Am 25. Oktober hat er auch die Chance, noch mehr zu tun: einen neuen Wald zu pflanzen. Da das aktuelle Fichtensterben oft kahle deckungslose Flächen hinterlässt, die weder der Wildkatze noch anderen Waldtieren einen guten Lebensraum bieten, sollen auf zwei Flächen arten- und strukturreiche Wälder entstehen, in denen sich Wildkatze & Co. wieder heimisch fühlen.