Bund Bairische Sprache: Leidenschaft für Dialekt - Sepp Obermeier gibt Vorsitz ab

Sepp Obermeier ist ein wandelndes Mundart-Lexikon. Wer beispielsweise etwas über die Wienerische Sprachinsel in der Gemeinde Rattenberg (Landkreis Straubing-Bogen) erfahren möchte, wird nicht enttäuscht werden: In dem Dorf im Bayerischen Wald wird Wienerisch gesprochen - und das schon viel länger, als in Wien, so Obermeier. Spezialitäten wie diese haben es dem 68-Jährigen angetan.