Die Mitglieder des Vereins „Bunte Kultur Schmalkalden“ (Buks) konnten sich dieser Tage über einen Scheck in Höhe von 750 Euro freuen. Übergeben wurde dieser vom Lions Club Schmalkalden. Präsidentin Hendrike Raßbach wies auf das soziale Engagement der Lions hin. „Der Schwerpunkt unserer Förderung sind einheimische Vereine, eben weil wir wollen, dass Schmalkalden davon profitiert“, stellte sie heraus. Erst kürzlich seien 500 Euro an das Jugendhaus im Walperloh gegangen. Auch das Blindeninstitut in Schmalkalden werde regelmäßig von den Lions unterstützt.