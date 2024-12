Buffet für Spatzen und Co. Winterzeit für Vögel: Füttern ja, aber nachhaltig

Berlin - Wenn die Tage kürzer werden und Frost die Landschaft überzieht, wird in deutschen Gärten eine Tradition gepflegt, die ebenso beliebt wie umstritten ist: das Füttern von Vögeln in der Winterzeit. Die Vogelhäuschen werden mit Kernen gefüllt, Meisenknödel aufgehängt - und schon tummeln sich Spatzen, Amseln und Co. vor dem Fenster.