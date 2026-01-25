Das gab’s in den heiligen Hallen des Themarer Carneval Club (TCC) wohl auch noch nie: Pünktlich um 20.11 Uhr starten am Samstagabend im Schützenhaus die Raketen – Prinzengarde und Elferrat marschieren zum einschlägig bekannten Ballermann-Hit in den Saal. Zwei Konfetti-Rohre werden gezündet – und der Narrhallamarsch findet ein abruptes Ende. Da hat’s dem Musikus aus Franken auf der Bühne im Werratal doch tatsächlich „die Sicherungen rausgehaun“ (übrigens auch so ein Malle-Kracher). Kurzes Stocken des närrischen Einzugs. Mit „Pieeep, pieeep, pieeep“ wie bei einem rückwärts fahrenden Lkw schieben sich Garde und Elferrat wieder aus dem Schützenhaus in ihre Ausgangsposition. Der halbe Saal liegt flach, da ist der TCC noch gar nicht auf der Bühne – wie kann ein Büttenabend schöner beginnen?