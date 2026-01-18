Hätten die beiden Moderatoren Anabell Hetzelt und Lukas Höfer nicht so manche Zugabe-Rufe unterdrückt („Wer die Gruppe noch einmal sehen will, der kann ja morgen Abend wieder in unser Kulturhaus kommen!“) – wer weiß, um wie viel länger dieser erste Büttenabend des Hainaer Karnevalsvereins in der neuen Saison gedauert hätte. So waren es ohnehin reichlich fünf Stunden, und noch immer hatten die zahlreichen Besucher offenbar nicht genug.