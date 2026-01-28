Klein, klein geht bei den Behrunger Narren offensichtlich nicht. Noch ehe Sitzungspräsident Sebastian Schmitt die versammelte Schar im Saal des Kulturhauses beim ersten von drei Büttenveranstaltungen anlässlich der 61. Saison des Behrunger Carnevalsvereins (BCV) begrüßen konnte, nahm ihm das der amerikanische Präsident ab – in Überlebensgröße blickte sein Porträt von der Leinwand auf der Bühne, ehe er sich an „sein Volk“ wandte. Mit der von ihm bekannten Sinnlosigkeit oder Einfalt seiner Argumente. Karneval hat das Recht, so manches der Lächerlichkeit preis zu geben – auch wenn dies in der Realität eher zum Heulen ist. Mit all den Kriegen, die es derzeit wieder in der Welt gibt. Doch Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht! Und dazu war in dem fünfstündigen Büttenabend oft genug Gelegenheit.