In alle vier Himmelsrichtungen hat es die Gießübler Narren in ihrer 68. Saison verschlagen. Denn in ihrem Motto verkünden sie voller Selbstbewusstsein: „Von Nord nach Süd, von Ost nach West: GCC is the best!“ – In ihrer Narhalla jedenfalls, da haben die Gießübler Karnevalisten auf jeden Fall den Beweis angetreten, denn freie Plätzen waren im großen Saal des Kulturhauses nicht mehr zu ergattern, als Punkt 20.11 Uhr das Programm losging – und Prinz Maik II. von der Witlowzunft und seine Prinzessin Karolin I. vom Sommerberg samt Gefolge ihr närrisches Volk empfing. Und das hatte richtig Lust auf das vielfältige Programm. Das „Gießübel He-Jo!“ jedenfalls donnerte jedenfalls durch den Raum, wenn es angestimmt wurde.