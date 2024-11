Ungewissheit bleibt

Die Pfandbriefbank ist auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien in Europa und den USA spezialisiert. Insbesondere der Markt für Büros war nach dem Ende der Null-Zins-Phase vor zwei Jahren mit sinkenden Preisen und Erträgen in die Krise gestürzt, sowohl in den USA als auch in Europa gerieten etliche Immobilienfonds und Projektentwickler in finanzielle Schwierigkeiten.