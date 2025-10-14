Bürokratieabbau: Thüringen will bei seinen 172 Förderprogrammen aufräumen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will die Zahl seiner Förderprogramme verringern und damit für weniger Bürokratie für Bürger und Wirtschaft sorgen. Insgesamt existierten 172 Programme, über die das Land jährlich rund 1,2 Milliarden Euro ausgebe, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt. Immerhin würden über die Programme etwa zehn Prozent des Landeshaushalts abgewickelt. 19 verschiedenen Stellen erteilten Genehmigungen und prüften die richtige Verwendung des Geldes. Das habe eine Inventur ergeben, die eine interministerielle Arbeitsgruppe vorgenommen habe.