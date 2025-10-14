Bürokratieabbau: Thüringen will bei seinen 172 Förderprogrammen aufräumen

Programme streichen oder zusammenlegen?

Es werde geprüft, ob alle diese Programme noch gebraucht und ob einige zusammengelegt werden können. Entscheidungen, welche Programme und damit Ausgaben das trifft, seien noch nicht gefallen. Es gehe auch um die Zahl der Stellen, die Fördergelder bewilligen sowie den Digitalisierungsgrad der Programme. Erst 124 Programme seien teilweise oder vollständig digitalisiert. Dabei rage das Thüringer Förderportal heraus, das bei knapp 30 Programmen von der Antragstellung bis zur Verwendungsprüfung durchgängig digital arbeite.