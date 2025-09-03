Bürokratieabbau: Kritik an Änderungen von Lieferketten-Regeln

Berlin - Die geplante Änderung des Lieferkettengesetzes stößt auf Kritik unterschiedlicher Seiten. Vor Kosten in zweistelliger Millionenhöhe warnen Deutschlands Arbeitgeber. Die Grünen werfen der schwarz-roten Koalition hingegen eine Verwässerung bisheriger Lieferketten-Regeln vor, mit denen unter anderem die Beachtung von Menschenrechten bei Unternehmen gesichert werden soll. An diesem Mittwoch soll die Vorlage grünes Licht im Bundeskabinett erhalten und danach weiter im Parlament beraten werden.