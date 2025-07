Regierung: Gesetz soll Entbürokratisierung voranbringen

Hinter dem Gesetz steht das Ziel, die Entbürokratisierung in Bayern voranzubringen. Unter anderem sind deshalb Änderungen bei den Vorgaben für Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgesehen. So sollen etwa die Grenzwerte für die verpflichtenden Prüfungen bei Beschneiungsanlagen, Skipisten und Seilbahnen sowie die Inanspruchnahme von Biotopen deutlich erhöht werden. In der Folge dürften Begutachtungen von Folgen durch die baulichen Eingriffe in Natur und Umwelt deutlich seltener noch erfolgen.