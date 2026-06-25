Bürokratieabbau: Hessen will Jobstart für ausländische Fachkräfte erleichtern

Größere Genehmigungsverfahren sollen gestrafft und Infrastrukturprojekte beschleunigt werden, indem Erörterungstermine in der Regel entfallen.

Rückendeckung für Verwaltungsmitarbeiter: Wer einen Fehler begeht, wenn er bei der Ermessensausübung eine bürgerfreundliche Lösung sucht, muss keine Angst vor disziplinarischen Maßnahmen haben.

Kommunen müssen die Abwasserkanäle seltener kontrollieren.

Turnusmäßige Routineberichte werden abgeschafft, sodass nur noch bei einem besonderen Anlass berichtet werden muss.

Verweise auf den "Stand der Technik" werden gestrichen. Damit sollen Unternehmen, Behörden und Kommunen nach den Worten von Pentz von wuchernden Regelwerken befreit werden. Das Land setze "auf Maß und Mitte statt auf Goldstandards". Bislang verweist die Formulierung "Stand der Technik" in zahlreichen Gesetzen auf Regeln privater Normungsgremien wie des DIN.

"Wir wollen das Leben der Menschen einfacher machen", erklärte Pentz. "Der Staat muss für die Bürgerinnen und Bürger da sein - nicht umgekehrt." Mit dem neuen Gesetzespaket werde Vorschrift für Vorschrift aus dem Weg geräumt. "Was nur Zeit, Geld und Nerven kostet, aber niemandem etwas bringt, wird abgeschafft."