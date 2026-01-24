Die Fördermittel für die Erweiterung des Gewerbegebiets hat der Ministerpräsident persönlich überbracht. Wie geht es nun konkret weiter?
Bürokratieabbau gefordert Vor Ort sind die besten Lösungen möglich
Stefan Sachs 24.01.2026 - 15:00 Uhr
Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) spricht über in diesem Jahr geplante Vorhaben und fordert, den Kommunen mehr Verantwortung zu übertragen.
Die Fördermittel für die Erweiterung des Gewerbegebiets hat der Ministerpräsident persönlich überbracht. Wie geht es nun konkret weiter?