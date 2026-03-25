„Tue nichts Gutes, dann widerfährt dir nichts Böses“ – das Sprichwort kennt jeder. Auch die Gemeinde Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) kann jetzt davon ein Lied singen, denn hier hat man nun Ärger mit der Vereinsförderung an der Backe. Rund 30 Vereine hat die Werratalkommune im Schnitt über viele Jahre hinweg. Rund 10.000 Euro werden alljährlich für die Arbeit der Ehrenamtler ausgereicht.