Bürokratieabbau: CSU zweifelt an Bayerns Doppelstruktur beim Datenschutz

München (dpa/lby) - Im Zuge des Bürokratieabbaus soll es der bestehenden Doppelstruktur beim Datenschutz in Bayern an den Kragen gehen. "Wir haben in Bayern zwei Datenschutzbeauftragte - eine Struktur, die sich kein anderes Bundesland leistet und deren Sinnhaftigkeit von vielen angezweifelt wird. Wir sollten in der Koalition überlegen, ob wir diese Funktionen zusammenlegen und damit Kosten und Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger senken", sagte der zuvor neu gewählte digitalpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Stefan Ebner, in München.