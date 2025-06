München (dpa/lby) - Angesichts der angespannten Haushaltslage fordert die CSU im bayerischen Landtag einen "Vorschriften-Tüv" zur konsequenten Abschaffung von überflüssigen Regelungen. "In den vergangenen Jahrzehnten ist vieles gewachsen, was uns heute bremst. Nicht nur neue, sondern auch bestehende Vorschriften gehören auf den Prüfstand", sagte Fraktionschef Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur in München.