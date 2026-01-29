Der Sonneberger schaute nicht schlecht, als er auf seinen Grundstücksbescheid schaute. Dort wo eine an sich überschaubare Summe zu sehen war, stand nun ein vierstelliger Wert. „Für ein kleines Stück Wald zwischen Steinbach und Jagdshof“, betont er gegenüber der Zeitung. Er ist kein Einzelfall. Immer wieder berichten Waldeigentümer unserer Zeitung gegenüber von ihren Sorgen. Stets dabei ein Satz: „Und die Grundsteuer ist auch nach oben gegangen.“