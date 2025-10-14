Die Landesregierung will mit dem Rückbau der Bürokratie ernst machen. „In kurzer Zeit haben wir eine umfassende, systematische Analyse vorgenommen – nicht, um über Bürokratieabbau zu reden, sondern um ihn konkret umzusetzen“, sagte Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) am Dienstag. „Wir zeigen offen, was bisher versäumt wurde, und packen es jetzt an“, so Gruhner, der auch Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten ist.